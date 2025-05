Aree interne e giovani, al Parco delle Serre la premiazione dell’Istituto “Einaudi” e la presentazione del “Polo rurale solidale”

“Sviluppo locale con i giovani, protagonisti delle aree interne” è il titolo del convegno che si terrà martedì 27 maggio dalle ore 9.30 presso la sede del Parco regionale naturale delle Serre. I temi della lotta allo spopolamento montano, dell’occupazione lavorativa in loco dei giovani e le opportunità offerte da iniziative di sviluppo locale e dai finanziamenti dedicati saranno al centro del dibattito. Durante l’evento, alla presenza degli studenti e delle associazioni di volontariato, verrà presentato il progetto del “Polo rurale solidale” finanziato dal Gal “Terre Vibonesi” con la Misura 16.9.1 e si evidenzieranno anche gli obiettivi della Misura 6.2.1 dedicata alle start-up soprattutto giovanili e di interesse primario per i diplomandi di quest’anno scolastico. E nell’occasione verrà premiato l’Istituto d’Istruzione superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno per il progetto “Eco-candles: le candele in cera d’api e cera vegetale” risultato tra i vincitori del bando nazionale della “Fondazione Imprendi – Scuola di imprenditorialità” e grazie al quale lo scorso anno è nata anche la start-up “Le Candele di Catia” con sede a Fabrizia. Dopo i saluti istituzionali del commissario del Parco delle Serre Alfonso Grillo e del sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari, seguiranno gli interventi tematici. Vitaliano Papillo, presidente del “GAL Terre Vibonesi”, descriverà le opportunità per i giovani con “Start-up e agricoltura sociale in area montana: le Misure del Gal con il Psr”. Il professor Moreno Muffatto, presidente della Fondazione Imprendi, in collegamento on-line interverrà su “Il bando Imprendi e premiazione dell’Istituto “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno”. Il professor Rosario Previtera, agronomo ed EU Climate Pact Ambassador, mentore dell’iniziativa di start-up, presenterà il “Polo rurale solidale” e tratterà il tema “Sviluppo integrato con il “Polo rurale solidale”: un’opportunità per i giovani delle aree interne e montane”. Sarà poi Celestino Lacroce, presidente dell’associazione “Risposta” a parlare di “Volontariato e attività sociali per gli anziani e le persone fragili”. Infine Cosimo Primerano, presidente della cooperativa sociale “C&C Solutions” presenterà “I programmi del “Polo rurale solidale”, un insieme di attività tematiche che sono iniziate a maggio e continueranno a svolgersi quotidianamente da giugno in poi e che riguarderanno numerose attività agricole-sociali, ricreative, ludiche, artigianali, sportive e di pet therapy a favore dei giovani, degli anziani, delle famiglie, delle persone fragili, nel nuovo contesto polifunzionale, rurale e sociale di località Tre Acque, a servizio dell’intero comprensorio delle Serre vibonesi.