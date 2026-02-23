Arcidiocesi Rossano Cariati, sabato 28 febbraio si apre il Convegno di Aggiornamento Pastorale “Lievito di Evangelizzazione”

«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù» (Evangelii Gaudium, 1).

Con queste parole di Papa Francesco si apre il secondo Convegno di Aggiornamento Pastorale dal titolo “Lievito di Evangelizzazione”, che si terrà sabato 28 febbraio alle 15:30 nella Parrocchia di San Giovanni XXIII nell’area urbana di Corigliano scalo.



Un appuntamento significativo per la vita della Chiesa locale, chiamata oggi più che mai a rinnovare il proprio slancio missionario.

La Chiesa è invitata a vivere una conversione pastorale e missionaria capace di trasformare strutture, linguaggi e stili, affinché tutto sia orientato all’annuncio del Vangelo.

Interverrà don Francesco Vanotti, delegato regionale lombardo per la catechesi.

Evangelizzare, oggi come ieri, significa essere lievito di Annuncio e Catechesi: abitare la storia con uno stile di Chiesa in uscita che non attende, ma va incontro; non si chiude, ma si dona; non si limita a conservare, ma genera vita nuova.

Come il lievito agisce dall’interno della pasta, così l’annuncio evangelico è chiamato a permeare la vita delle persone, delle famiglie, dei giovani e delle comunità, raggiungendo in modo particolare le periferie geografiche ed esistenziali, con la forza mite e gioiosa del Vangelo.

Il Convegno vedrà coinvolti gli Uffici Catechistico, Pastorale Giovanile, Pastorale Familiare, Pastorale dello Sport e Tempo Libero, Pastorale delle Persone con Disabilità, Comunicazioni Sociali e Apostolato del Mare, Pastorale Sociale e del Lavoro e IRC.

In uno stile di comunione e corresponsabilità, l’incontro intende offrire alle Zone Pastorali e alle comunità parrocchiali una traccia di discernimento su come vivere l’evangelizzazione oggi, attraverso scelte pastorali condivise, missionarie e generative.

Come già avvenuto per il primo convegno, il lavoro non si concluderà nella giornata assembleare, ma proseguirà nelle vicarie e nelle comunità parrocchiali, per favorire processi di ascolto e di rinnovamento capaci di tradursi in scelte nuove, evangelicamente fondate, che lo Spirito vorrà suscitare nel cammino della nostra Chiesa.

L’invito è rivolto a sacerdoti, religiosi e religiose, operatori pastorali, catechisti, educatori e a tutti coloro che desiderano contribuire, con passione e responsabilità, a essere lievito di evangelizzazione nel nostro tempo.