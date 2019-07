Architettura contemporanea e siti archeologici in Calabria: il caso di studio di Vibo Valentia

Si è dato avvio alla “dArTe Summer School 2019” che è la prima edizione di un Workshop Internazionale di Architettura promosso dal Dipartimento di Architettura e Territorio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria con la Facoltà di Architettura e Design della Őzyeğin University di Istanbul (Turchia); L’IPP Institut Plytechnique Panafricain di Dakar (Senegal); la SDS Struttura Didattica Speciale Architecture of Siracusa, Università di Catania; il DIDA, Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze con il patrocinio del Museo Archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia e della Soprintendenza Archeologia della Calabria.



I docenti e gli studenti di questi prestigiosi atenei, oggi, hanno fatto tappa proprio nella città di Vibo Valentia per visitare i parchi archeologici della città ed il Museo nazionale guidati dalle archeologhe vibonesi Mariangela Preta e Maria D’Andrea.

Le aree e i temi dei progetti investiranno i siti archeologici di Hipponion e Sant’Aloe nella città di Vibo Valentia. Agli studenti di questi importanti atenei, infatti, verrà dato il compito sia di ridisegnare l’ingresso alla città contemporanea e sia di stabilire una relazione visiva e architettonica tra il Parco di Hipponion-Belvedere e quello di Hipponion-Trappeto, al fine di dare unitarietà al Parco Archeologico della città greca. Mentre l’area Sant’Aloe, vedrà la progettazione di una infrastruttura carrabile strategica per la mobilità urbana, che, attraverso un ponte pedonale, garantisca la fruizione interna delle due aree del Parco Archeologico. In entrambi i casi il progetto architettonico e urbano indagherà le modalità attraverso le quali intervenire in ambiti archeologici attraverso un approccio contemporaneo. I lavori si concluderanno il 26 luglio con la presentazione dei l’avori presso l’Ateneo reggino.

Ancora una volta le nostre aree archeologiche vengono riconosciute come focus strategico per lo studio del passato e per la progettazione del futuro.