Archeologia industriale, musica e spettacolo: il ricco programma della terza giornata del Serreinfestival

È carica di spunti e di significato la terza giornata del Serreinfestival. Alle 11, nel Museo delle Reali Ferriere di Mongiana, il direttore de “Il Meridio” Biagio La Rizza modererà il dibattito sulla storia e sull’archeologia industriale. Alla discussione parteciperanno il sindaco Francesco Angilletta, il commissario del Parco delle Serre Alfonso Grillo e il docente e componente dell’Associazione italiana per il Patrimonio archeologico industriale Danilo Franco. Le conclusioni spetteranno alla docente dell’Università “Federico II” di Napoli, Mariolina Spadaro, che approfondirà il tema “Lavoro minorile e condizione operaia in età liberale. Il caso Mongiana”. Seguirà la mostra di antichi e moderni coltelli calabresi a cura di Tasa Tarantino.

Eccellenze locali, suoni, cultura e spettacolo conquisteranno la scena nella serata: alle 21.30, in piazza Monsignor Barillari a Serra San Bruno, avrà luogo “La notte del Serreinfestival”, evento curato da Giovanna Giacco. L’appuntamento sarà presentato dalla giornalista Rai Vittoriana Abate e vedrà gli interventi del giornalista Rai Cataldo Calabretta, del sindaco Alfredo Barillari, del presidente del Gal “Terre vibonesi” Vitaliano Papillo, del presidente dell’associazione “Condivisioni” Bruno Censore, del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso e del vicepresidente della Camera dei deputati Ettore Rosato. Nel corso della serata (che avrà come ospite d’onore Alessandro Greco) saranno premiati, per meriti nel campo culturale, sportivo ed imprenditoriale, Manuela Lento, Maurizio Talarico, Anna Barbaro e Raffaele Primo.