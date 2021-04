Approvazione bilanci consuntivi e preventivi, ok alla proroga al 31 maggio. Caiata: “Azione per far ripartire l’Italia”

Prorogato al 31 maggio il termine ultimo per gli Enti Pubblici per la deliberazione dei Bilanci di previsione 2021 e di rendicontazione relativi all’esercizio 2020. Conquista importante ottenuta grazie all’accoglimento dell’ordine del giorno presentato alla Camera dei Deputati dall’On. Caiata di Fratelli d’Italia, recepito dal Governo all’interno del Decreto Legge “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.

“L’Italia deve ripartire e, affinché ciò sia possibile, non dobbiamo dimenticare nessun settore. – afferma Caiata – Non si poteva trascurare in alcun modo il lavoro frenetico che ha visto, negli ultimi mesi, gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Locali, impegnati nel recepire i nuovi interventi legislativi e ogni altro provvedimento utile ad affrontare l’emergenza Covid-19.”

“Era non solo necessario, ma anche doveroso, prorogare i termini – conclude il deputato di FdI – per permettere una corretta redazione dei documenti di Bilancio, che possa tener conto così delle programmazioni di ripartenza economica e di benessere per il Paese e per gli italiani!”.

Tale visione “permette a tutto il sistema Italia, dal pubblico al privato, di riorganizzarsi, in vista della ripartenza economica offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per costruire l’Italia del futuro”.