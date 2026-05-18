Approvato il Bilancio di previsione 2026/2028 del Parco delle Serre

La Comunità del Parco naturale regionale delle Serre ha approvato il Bilancio di previsione dell’Ente, confermando un passaggio amministrativo di particolare rilievo per la programmazione delle attività istituzionali, gestionali e progettuali dell’Ente di tutela ambientale. L’incontro si è svolto in un clima di confronto istituzionale e di condivisione degli obiettivi strategici legati alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo sostenibile del territorio ricompreso nell’area protetta.

L’approvazione del Bilancio di previsione rappresenta un atto fondamentale per garantire continuità all’azione amministrativa dell’Ente e per assicurare una corretta pianificazione delle risorse destinate alle attività di conservazione ambientale, manutenzione del territorio, promozione turistica, educazione ambientale, valorizzazione dei borghi e sostegno alle iniziative che interessano le comunità locali.

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’importanza della Comunità del Parco quale organismo di raccordo tra l’Ente Parco e i Comuni del territorio, chiamato a contribuire in modo attivo alla definizione delle linee di indirizzo e delle priorità di intervento. Il Bilancio di previsione approvato costituisce, in tal senso, uno strumento essenziale per rafforzare la collaborazione istituzionale e per dare maggiore efficacia alle politiche di gestione dell’area protetta.

Il presidente della Comunità del Parco, Sergio Cannatelli, ha evidenziato il valore del lavoro condiviso tra i rappresentanti dei territori, rimarcando come il Parco delle Serre rappresenti una risorsa ambientale, culturale ed economica di primaria importanza per l’intera area. La programmazione finanziaria approvata consente di guardare con maggiore concretezza alle sfide future, promuovendo interventi coerenti con le esigenze delle comunità locali e con la missione istituzionale dell’Ente.

Il commissario straordinario del Parco, Francesco Costantino, ha espresso soddisfazione per l’esito della seduta, sottolineando come l’approvazione del Bilancio costituisca un segnale di responsabilità amministrativa e di attenzione verso il buon funzionamento dell’Ente. L’obiettivo è proseguire lungo un percorso di rigore, trasparenza e programmazione, capace di coniugare tutela ambientale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e opportunità di crescita sostenibile.

Il commissario ha inoltre sottolineato la necessità di consolidare il rapporto con i Comuni e con le comunità locali, affinché il Parco possa continuare a essere un punto di riferimento istituzionale per la valorizzazione del territorio delle Serre calabresi. In questa prospettiva, la programmazione economico-finanziaria approvata costituisce la base per dare continuità ai progetti in corso e per avviare nuove iniziative nei settori della promozione ambientale, della fruizione sostenibile, della manutenzione del territorio e dell’educazione alla biodiversità.

Nel suo intervento, il direttore del Parco Naturale Regionale delle Serre, Francesco Pititto, ha illustrato i principali contenuti tecnici e amministrativi del documento contabile, evidenziando come il Bilancio di previsione rappresenti non soltanto un adempimento formale, ma uno strumento operativo indispensabile per tradurre in azioni concrete gli indirizzi dell’Ente. Pititto ha richiamato l’importanza di una gestione attenta, ordinata e trasparente delle risorse pubbliche, orientata al rafforzamento dei servizi, alla tutela del patrimonio naturalistico e alla capacità del Parco di intercettare nuove opportunità di finanziamento.

Con l’approvazione del Bilancio di previsione, il Parco delle Serre conferma dunque la volontà di rafforzare la propria azione sul territorio, consolidando il ruolo dell’Ente quale presidio istituzionale a tutela dell’ambiente e quale motore di sviluppo sostenibile per le comunità delle Serre calabresi.