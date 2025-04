Approvato dalla Giunta regionale un importante provvedimento a sostegno delle nuove Aree Interne

La Giunta regionale della Calabria ha approvato un importante provvedimento finalizzato a sostenere le nuove Aree Interne selezionate nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) 2021-2027.

In coerenza con il Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027, Priorità 5, Obiettivo Specifico 5.2, Azione 5.2.1, viene avviata la procedura per il cofinanziamento delle Aree “Alto Ionio Cosentino” e “Versante Tirrenico Aspromonte” con una quota regionale pari a 8 milioni di euro per ciascuna area, a fronte dei 4 milioni di euro già stanziati a livello nazionale. Tale misura garantisce, come già previsto nel ciclo di programmazione 2014-2020, un apporto regionale pari al doppio delle risorse nazionali, per un totale di 12 milioni di euro per area.

Inoltre, nel rispetto dei principi di equità territoriale e di non discriminazione, è stato deliberato un finanziamento regionale pari a 12 milioni di euro anche per l’Area “Alto Tirreno Cosentino-Pollino”, nonostante la stessa non sia stata ammessa a finanziamento nazionale. Tale decisione consente a questa area, già positivamente valutata nella SNAI 2021-2027, di essere sostenuta attraverso le risorse del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027.

“La deliberazione – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura e Sviluppo Rurale Gianluca Gallo – riconosce il ruolo centrale dei presìdi di comunità nelle Aree Interne e rafforza l’impegno della Regione Calabria nella piena attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne, contribuendo in maniera concreta allo sviluppo sostenibile e inclusivo dei territori più fragili e marginali”.