Approvato dal Governo il decreto sul Ponte sullo Stretto: entusiasmo della Lega Calabria

Il Commissario Lega Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno, esprime: “entusiasmo e sostegno per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, un’opera imponente che segnerà una nuova era di progresso e sviluppo per l’Italia. Grazie all’impegno di Matteo Salvini e della Lega, la realizzazione del ponte diventa finalmente una realtà dopo oltre cinquant’anni di chiacchiere e promesse non mantenute.



Il Ponte sullo Stretto rappresenta una risposta concreta alle esigenze di 5 milioni di siciliani e 2 milioni di calabresi, migliorando la connettività tra le due regioni e promuovendo lo sviluppo socio-economico del territorio. Il progetto, inoltre, contribuisce alla lotta contro il cambiamento climatico, riducendo le emissioni di CO2 di almeno 140.000 tonnellate e salvaguardando l’ambiente.

“L’opera – rimarca il dirigente leghista – favorirà l’efficienza nei trasporti e la mobilità, riducendo i tempi di percorrenza e promuovendo lo sviluppo di nuove linee ferroviarie ad alta velocità. Il ponte diverrà, inoltre, un simbolo di eccellenza ingegneristica italiana e un’attrazione turistica di eccezionale richiamo, valorizzando il patrimonio culturale e naturale delle regioni coinvolte.

Il progetto del Ponte sullo Stretto gode dell’approvazione e della partecipazione delle istituzioni europee e prevede un rigoroso controllo degli appalti per garantire trasparenza e legalità nella realizzazione dell’opera. Con l’approvazione del progetto esecutivo entro l’estate 2024, si darà il via alla costruzione del ponte, avvicinando sempre più la realizzazione di questa storica infrastruttura”.

Il Commissario Lega Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno, sottolinea l’importanza dell’opera e l’impegno di Salvini e della Lega nel portare avanti un progetto che porterà, afferma: “numerosi vantaggi per la popolazione e per la nazione. La realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta un passo fondamentale verso il rafforzamento della coesione territoriale e lo sviluppo sostenibile dell’Italia”.