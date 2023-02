“È apprezzabile l’attenzione, continua e proficua, che il leader nazionale della Cisl riserva alla sua regione”. Il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, si riferisce all’intervento di Luigi Sbarra al convegno tenutosi a Palmi (“In Calabria va affrontato il tema della mobilità per competere”).

Aggiunge: “In questo momento storico, con un Governo solido e la Regione che dà prova d’intraprendenza innovativa, è necessario unire le energie politiche e sociali, anzitutto per rendere produttive le risorse pubbliche. Con la Cisl, in particolare, c’è una comune visione sugli obiettivi che il Sud e la Calabria debbono conseguire. Dal Ponte sullo Stretto, su cui il ministro Salvini sta insistendo, alla modernizzazione della SS 106 e all’Alta velocità ferroviaria, senza tralasciare il rigassificatore di Gioia Tauro e le questioni inserite nella ‘Vertenza Calabria’, definita dal presidente della Giunta on. Occhiuto con Cgil, Cisl e Uil e condivisa dal Consiglio regionale. Trovo, inoltre, opportuna – conclude il presidente Mancuso – l’esortazione di Sbarra, rivolta alle Istituzioni di ogni livello e agli attori dello sviluppo, a far crescere il Sud e la Calabria, se si vuole rimette in cammino il Paese”.