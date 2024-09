Applausi e consensi alla Mostra del Cinema di Venezia per “Vite Salvate”, produzione interamente reggina

Girato interamente tra Reggio Calabria e Motta San Giovanni, il trailer “Vite Salvate”, regia di Enzo Cogliandro, Pino Condò ed Enzo Cianci e prodotto dalla Jasmin Cinema Moda and Dance di Silvia Nasuti con la sceneggiatura di Cettina Crupi, è stato proiettato a Venezia nello spazio dedicato al Cineforum Fedic.

Applausi e consensi da parte del pubblico che ha riconosciuto nel lavoro svolto dal cast interamente calabrese messaggi di utilità sociale. Diverse, e tutte delicate, le tematiche trattate: dal narcisismo al bullismo, dall’omofobia alla violenza di genere, dall’alcool alle droghe, passando per la dipendenza dai social e da cellulari. E poi l’amore, artefice di possibili cambiamenti. Il contenuto di questa serie tv, che sarà di 5 puntate vede protagonisti attori del territorio reggino anche senza esperienza o con preparazione di laboratorio e teatrale: Vincenzo Amodeo, Matilde Casile, i protagonisti; Maria Luisa Scafaria, Fabio Pristipino, Francesco Trunfio, Davide Condò, Jasmin Hilary Malafarina, Nikol Nasuti, Gioconda Aricò, Kekka Kekka, Domenico Falduto, Peppe Cogliandro, Ileana Berlingeri, Nunzio Doni, Pasquale Cogliandro, Grace Doni e con la partecipazione della giornalista tv Dominga Pizzi. Ringraziamenti sono stati rivolti ai Comuni di Motta San Giovanni e e Reggio Calabria per le location ed a tutti coloro che hanno messo a disposizione spazi ed ambienti al fine di promuovere il territorio reggino. “Un traguardo – è scritto in una nota – che ci rende orgogliosi e che tra una emozione e l’altra in un Festival di grande importanza lascia la carica giusta per realizzare prodotti calabresi non di poco rilievo: gli applausi ed i consensi del pubblico sono stati il riscontro più grande che una piccola produzione potesse aspettarsi e siamo veramente felici per il piccolo sogno di tutti i ragazzi che hanno preso parte alla realizzazione di “Vite Salvate”, a breve su youtube dopo il riconoscimento avuto in occasione della 81^ Mostra di arte cinematografica di Venezia”.