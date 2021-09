Appicca incendio di vasta portata: arrestato un piromane in provincia di Cosenza

I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale

degli arresti domiciliari nei confronti di un settantatreenne, accusato della commissione di un incendio

avvenuto il 15 luglio a San Giovanni in Fiore.



L’incendio, di natura dolosa, si era propagato in pochi minuti nei pressi di un’area residenziale, impegnando

per diverse ore gli operatori dei Vigili del Fuoco di Cosenza prima dello spegnimento e della messa in

sicurezza dell’area.

Il provvedimento cautelare, disposto dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Cosenza, è stato emesso a seguito di articolate attività investigative condotte dai militari della Tenenza di San Giovanni in Fiore, intervenuti sul posto in occasione dell’evento.

Le Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza, a seguito di un’articolata attività informativa, di analisi delle registrazioni acquisite da un sistema di sorveglianza attivo, installato nelle vicinanze dell’area interessata, nonché sulla base di alcune testimonianze di abitanti della zona, hanno identificato il piromane, ritenuto autore dell’incendio che, anche a causa della sua vasta portata, avrebbe potuto mettere a repentaglio l’incolumità dei residenti e delle abitazioni.

Al fine di supportare gli elementi investigativi acquisiti, i Finanzieri, nel corso di perquisizioni domiciliari,

disposte dall’Autorità Giudiziaria inquirente presso il domicilio dell’indagato residente a

San Giovanni in Fiore, hanno sottoposto a sequestro oltre 70 accendini nonché alcuni abiti in uso all’uomo e

coincidenti con quelli delle immagini che hanno immortalato l’autore dell’evento criminale del luglio scorso.

Le indagini attivate a contrasto di questa tipologia di delitti, per i quali il Codice penale prevede la reclusione fino a 7 anni, intervengono in una provincia – quella cosentina – gravemente interessata dagli incendi,

fenomenologie a forte impatto non solo sulla popolazione civile, ma anche sul particolare ecosistema

calabrese.