Appello di DemA Calabria: “Inconcepibile dirottare anziani fragili in centri vaccinali lontani decine di chilometri dal proprio Comune”

“Non possiamo che accogliere e far nostro – rilevano i membri di demA Calabria – l’appello di diversi sindaci calabresi di rivedere le modalità di prenotazione del vaccino per le persone fragili e vulnerabili.

Riteniamo effettivamente inconcepibile e grave pensare di dirottare persone anziane con patologie fragili in centri vaccinali lontani decine di chilometri dal proprio Comune quando addirittura si ipotizza di vaccinare al proprio domicilio persone con patologie particolarmente complesse. Non vi è dubbio poi che molte realtà comunali, soprattutto dei piccoli borghi, abbiano dimostrato capacità ed umanità nell’organizzare la prima fase di vaccinazione per gli over 80, allestendo centri vaccinali efficienti, investendo importanti risorse in formazione del personale ed attrezzature e gestendo la fase delle prenotazioni in modo eccezionale”. “Ora – sottolinea la rappresentanza calabrese di demA – viene chiesto alle persone fragili e vulnerabili di prenotarsi non più tramite i centri comunali, ma attraverso una piattaforma che li “smista” in centri vaccinali sparsi per la provincia con tempistiche sulla somministrazione molto discutibili. Una situazione disarmante che oltre a mettere in serio pericolo la salute dei cittadini non svolge quella funzione necessaria di accelerare la fase della vaccinazione ma la dilata in tempistiche approssimative. E’ assolutamente inconcepibile tutto ciò. Si ponga rimedio a questo ennesimo disastro. Chiediamo a chi di competenza, ossia i Commissari provinciali delle Aziende sanitarie provinciali e il Commissario Longo, di intervenire celermente al fine di evitare questa ennesima offesa nei confronti dei cittadini calabresi. Non è il momento delle polemiche, ma di agire tutti nella stessa direzione in modo serio e costruttivo”. “Con questo spirito – è la richiesta perentoria che demA Calabria formula in conclusione – pretendiamo che si faccia chiarezza sulla questione e si coinvolgano i sindaci e le strutture vaccinali comunali evitando gli errori del recente passato con falle nella distribuzione dei vaccini e scene di ordinaria disorganizzazione con anziani costretti ad aspettare in lunghe code, con rischio serio di contagio data la loro fragilità”.