Appello alla mobilitazione democratica contro la condanna di Lucano: “Ora più che mai è necessario manifestare dissenso verso questa assurda sentenza”

“Quello che è successo oggi – commentano i componenti della lista ‘Un’altra Calabria è possibile’ – è molto chiaro: con la sentenza che ha condannato Mimmo Lucano a 13 anni e 2 mesi si è voluto condannare un’idea e ostacolare un progetto politico basato su valori di giustizia, uguaglianza e riscatto sociale.

Una sentenza, quella del Tribunale di Locri, che certifica la natura politica di questo processo e che non tiene neanche conto dei pronunciamenti di altri organi di giustizia, quali il TAR, il Consiglio di Stato, la Cassazione e il Riesame, che precedentemente avevano demolito l’impianto accusatorio della Procura”. “È paradossale -secondo i rappresentanti della compagine di cui Lucano, nella competizione per il rinnovo del Consiglio regionale, è capolista in tutte e tre le circoscrizioni – che tutto questo avvenga a tre giorni dalle elezioni, alle quali abbiamo voluto partecipare come lista mettendo in campo idee e pratiche che vengono proprio dall’esperienza di Riace, che oggi si vuole condannare. Noi invece vogliamo ribadire che non ci fermeremo e che la nostra lotta va avanti in nome della solidarietà e della giustizia: chiamiamo tutti e tutte a partecipare all’iniziativa prevista per domani alle 16.00 a Riace, al Villaggio Globale, e chiediamo ai compagni e alle compagne nel resto d’Italia di costruire mobilitazioni democratiche in concomitanza con la nostra iniziativa alle 17.30”. “Ora più che mai- lanciano l’appello i membri di ‘Un’altra Calabria è possibile’ – è necessario manifestare il proprio dissenso nei confronti di questa assurda sentenza e portare solidarietà a Mimmo Lucano, un uomo che ha cercato e praticato il riscatto degli ultimi e della sua terra”.