Appalto rifiuti a Vibo, Limardo: “Associazioni coinvolte nella valutazione del servizio con il Controllo civico”

L’Amministrazione comunale deve provvedere al nuovo appalto di gestione dei Rifiuti per il triennio 2020/2022.



“L’assessore delegato Vincenzo Bruni – spiega il sindaco Maria Limardo – in questo mese, oltre a fare fronte all’emergenza ambientale, ha approfondito la problematica del nuovo capitolato di Igiene Ambientale in sinergia con gli uffici comunali e la Commissione consiliare competente, con l’obiettivo di implementare la percentuale di raccolta differenziata per raggiungere il limite del 65% e nello stesso tempo la riduzione dei costi per l’ente per il conferimento dei rifiuti in discarica”.

“Sono state vagliati – precisa il primo cittadino – in particolare i punti di debolezza del servizio. Il servizio di gestione dei rifiuti è tra quelli che impattano in modo significativo sulla qualità della vita delle persone. La pulizia come sappiamo gioca un ruolo fondamentale ed irrinunciabile per arrivare alla salubrità dei nostri ambiti di vita quotidiana. Lo sporco ed il disservizio, i rifiuti abbandonati, le micro discariche cittadine sono protagonisti in negativo dell’insoddisfazione dei cittadini. La lotta alla sporcizia e il decoro si muovono su un terreno di battaglia comune, la città”.

Per questi motivi il sindaco Maria Limardo e l’assessore alla cittadinanza attiva Domenico Primerano, “convinti della necessità di accrescere la sensibilità alla partecipazione civica bei servizi pubblici”, hanno ritenuto opportuno “dare maggiore impulso al tema degli appalti e partecipazione civica, invitando le associazioni ed i cittadini attivi a dare suggerimenti e proposte per il miglioramento del servizio gestione rifiuti”.

“Le associazioni nella gestione del nuovo appalto dei Rifiuti – conclude – saranno coinvolte nella valutazione del servizio, attraverso il Controllo civico, uno strumento ideato da diversi anni nei vari settori dei beni pubblici. L’Audit civico consiste in un’analisi critica e sistematica del servizio finalizzata a valutare dimensioni e fattori di qualità dal punto di vista del cittadino”.