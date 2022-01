Appaltati i lavori della strada Brognaturo – Acqua del Sorcio. Mangiardi: “Arrivano le risposte per la comunità dell’entroterra”

La Provincia di Vibo Valentia ha provveduto ad appaltare i lavori relativi alla S.P. 43. Brognaturo – Acqua del Sorcio (l’importo di questi primi lavori ammonta a 100.000 euro). Sono inoltre in fase di progettazione, con successiva procedura di appalto, ulteriori 300.000 euro per il miglioramento della percorribilità della stessa arteria stradale. L’intervento di messa in sicurezza della rete stradale, in precedenza più volte richiesto dal compianto sindaco di Brognaturo Cosmo Tassone, dovrebbe permettere un più agevole collegamento fra l’entroterra vibonese e il versante jonico catanzarese.

L’iscrizione in bilancio di quota parte dell’avanzo vincolato derivante da economie di cui all’OPCM 3297/2003 era avvenuto grazie all’interessamento del consigliere provinciale Carmine Mangiardi, confermato nel suo ruolo a seguito delle ultime elezioni provinciali.

“Finalmente – ha affermato Mangiardi – in tempi relativamente brevi potranno partire i lavori tanto attesi. Si tratta di una prima risposta alle esigenze della comunità dell’entroterra, che da tempo richiede interventi incisivi sulla viabilità. Dal canto mio – ha concluso – continuerò a vigilare e ad impegnarmi a favore delle popolazioni che partono da condizioni svantaggiate, ma che sono laboriose ed hanno una grande voglia di riscatto”.