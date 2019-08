Aperto il Circolo di Fratelli d’Italia a Sant’Onofrio

“Un ulteriore tassello nel’ottica del radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio provinciale è stato posto nella giornata di ieri, con la costituzione del Circolo cittadino nel Comune di Sant’Onofrio. A presiederlo in questa fase – riferisce Antonello Fuscà, coordinatore provinciale del Partito – è stato indicato l’ingegner Francesco Stinà, storico membro della Destra ed attuale componente del Coordinamento regionale.

Sono particolarmente grato a Francesco per la richiesta fattami di attivare il Circolo nel Comune di Sant’Onofrio, una importante realtà cittadina, della quale lui da sempre ha seguito direttamente e da vicino le dinamiche politiche. Sono sicuro che insieme ai tesserati ed agli ulteriori militanti, che si avvicineranno il partito, sarà in grado di in grado di fornire adeguata risposta alle aspettative politiche dei cittadini di quel territorio”.