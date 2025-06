Aperta la campagna abbonamenti della Domotek Volley

La Domotek Volley annuncia l’apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2025/26, che vedrà la squadra reggina impegnata per il secondo anno consecutivo nel prestigioso campionato nazionale di Serie A3 Credem.



Per i tifosi sono disponibili due formule di abbonamento. L’abbonamento “Amaranto”, al prezzo di 100 euro, garantisce l’accesso a tutte le partite casalinghe della stagione regolare, inclusi eventuali play-off e play-out, con il vantaggio di un posto riservato. Per chi desidera una soluzione più “economica”, l’abbonamento “Bianco”, a 50 euro, include tutte le gare casalinghe della stagione regolare (esclusi play-off/play-out) con posto non riservato.

E’ già possibile acquistare gli abbonamenti presso due punti vendita. Lo store “SportSpecialist” in Via Fabrizio De André 9 sarà aperto oggi dalle 12:00 e successivamente dal lunedì al venerdì con orario 15:00-20:00 (tel. +39 335 1631007). Presso il BCENTERS in Via Sbarre Centrali 260/b, invece, sarà possibile acquistare gli abbonamenti con orario continuato 9:00-19:30 (tel. +39 320 4467257).

“Dopo il successo dello scorso anno, invitiamo tutti i tifosi a continuare questo emozionante viaggio in Serie A3 con noi”, dichiara il club. “Il vostro sostegno è fondamentale per affrontare al meglio questa nuova sfida e fare del palazzetto un vero fortino amaranto”.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali social ufficiali della Domotek Volley.