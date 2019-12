Antonio Lampasi eletto presidente del Comitato di gestione del Sistema Bibliotecario Vibonese

Si è svolta ieri pomeriggio a Palazzo Santa Chiara l’Assemblea dei sindaci del Sistema Bibliotecario Vibonese durante la quale è stato eletto il nuovo presidente del Comitato di gestione, Antonio Giacomo Lampasi, sindaco di Monterosso Calabro.

“Sono onorato – ha commentato Lampasi – della nomina a presidente del Sistema Bibliotecario Vibonese, un’istituzione culturale seria ed operante che costituisce un vanto per tutta la nostra regione.

Visto il mio percorso nel mondo delle associazioni e la mia passione per le arti, in particolare per il cinema, mi impegnerò al massimo, com’è nel mio costume, per portare avanti il lavoro svolto dai miei predecessori”.