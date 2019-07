Antonio Chiefalo nominato coordinatore della Lega per l’area di Catanzaro, Wanda Ferro: “Risorsa per l’intero centrodestra”

Il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro rivolge le sue congratulazioni ad Antonio Chiefalo, nominato coordinatore della Lega per l’area di Catanzaro.

“Una nomina – sostiene Ferro – che rappresenta un bel segnale politico perché premia un percorso di coerenza e di militanza. Antonio Chiefalo è un professionista serio e stimato, che gode dell’autorevolezza necessaria a ricoprire un ruolo di guida e di garanzia, come ha dimostrato con l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi sul territorio. Senza dubbio rappresenta una risorsa per l’intero centrodestra, soprattutto alla vigilia di appuntamenti elettorali importanti per il futuro della nostra terra. Gli auguro un proficuo lavoro – conclude – nella certezza che continueremo guardare all’interesse dei calabresi con spirito di collaborazione e di condivisione”.