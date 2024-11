Anticipata a sabato la sfida della Redel in casa dell’Antoniana

Dopo il sette su sette in campionato, la Redel Reggio Calabria comunica una novità sul calendario.

La prossima partita cambia giorno e location.



La sfida sul campo della neopromossa Bio Verde Antoniana sarà disputata sabato 9 novembre, e non più domenica come precedentemente comunicato dalla Federbasket.

Diverso anche l’impianto: palla a due alle 18 presso il Palasport “Carmine Longo” di Pellezzano in provincia di Salerno.

Dopo aver battuto in sequenza Marigliano, Barcellona, Bim Bum Rende, Castanea Messina, Svincolati Milazzo, Siaz Piazza Armerina e Pallacanestro Angri, il team di coach Cadeo cerca ulteriore continuità.

Arbitreranno i signori Luca Mogavero di Bellizzi e Luca Moriello di Marcianise.