Anghelone: “Reggio in agonia, Cannizzaro è l’unico in grado di darle uno shock amministrativo”

28 Marzo 2026 Redazione Politica 0

Saverio Anghelone

“Reggio Calabria non può più permettersi di restare immobile a guardare il proprio declino. Siamo di fronte a una sofferenza amministrativa che ha radici profonde, frutto di anni di gestione approssimativa, mancanza di programmazione e una totale assenza di visione strategica. La città è stanca, i servizi sono al collasso e il distacco tra istituzioni e cittadini non è mai stato così marcato. In questo scenario di emergenza, non serve un semplice cambio di testimone, serve una rivoluzione della competenza. Per questo ho accolto la candidatura di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria come un’opportunità fondamentale per il rilancio del nostro territorio”. Queste le parole di Saverio Anghelone, consigliere comunale di minoranza e convinto sostenitore di Forza Italia, in un’analisi dettagliata sullo stato di salute della città dello Stretto.


“Da consigliere che vive quotidianamente le dinamiche di Palazzo San Giorgio – spiega Anghelone – tocco con mano l’incapacità dell’attuale compagine di governo di dare risposte concrete. Dalla gestione dei rifiuti alle infrastrutture, dalla manutenzione ordinaria allo sviluppo turistico, Reggio è ferma al palo. Abbiamo assistito a una politica del ‘giorno per giorno’ che ha trasformato una metropoli mediterranea in una periferia trascurata. La sofferenza dei commercianti, il disagio delle famiglie e la fuga dei giovani sono i sintomi di un male che può essere curato solo con uno shock amministrativo”.
Secondo Anghelone, la figura del Deputato e Coordinatore regionale di Forza Italia rappresenta l’unica vera sintesi tra peso politico nazionale e amore viscerale per il territorio. “Francesco Cannizzaro ha dimostrato, con i fatti e con i numerosi finanziamenti intercettati per la nostra città e per l’Aeroporto dello Stretto, cosa significhi fare politica per il bene comune. Non abbiamo bisogno di esperimenti o di nomi scelti all’ultimo momento: serve un leader che abbia già una visione pronta per i prossimi dieci anni. Cannizzaro ha presentato le sue idee ancora prima di scendere in campo. Amministrare Reggio oggi richiede una figura di peso nazionale, una conoscenza profonda della macchina burocratica e la capacità di dialogare con i vertici del Governo centrale”.
“La sfida che ci attende a fine maggio non riguarda solo i prossimi cinque anni, ma il destino di un’intera generazione. Cannizzaro è l’uomo capace di costruire quel ponte tra le potenzialità inespresse di Reggio e le opportunità di sviluppo che l’Europa e lo Stato ci offrono. È la figura più competente perché unisce l’energia del fare alla saggezza della strategia politica. Con lui alla guida, Forza Italia e l’intera coalizione di centrodestra possono finalmente ridare dignità e orgoglio ai reggini”.
“È tempo di tornare a sognare in grande – conclude Saverio Anghelone – e di affidare le chiavi della città a chi ha già dimostrato di saper guardare al futuro. Sono convinto che la sua candidatura sia l’ultima, grande occasione per non veder morire la nostra amata Reggio”.

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