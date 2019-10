Angelo Carrera lascia la Blinking Soverato: “Non c’erano le condizioni per proseguire”

Finisce dopo nemmeno due mesi e mezzo il rapporto fra l’estremo difensore Angelo Carrera e la Blingink Soverato.

A darne notizia è lo stesso portiere che spiega di aver interrotto “l’esperienza comunicandolo alla società poichè ritengo non vi siano le condizioni per poter proseguire”. “Faccio un grosso in bocca al lupo al gruppo – ha aggiunto – composto da splendidi ragazzi per il proseguo del campionato. Per quanto riguarda il futuro, sto valutando le diverse proposte giunte sia da squadre di calcio che di calcio a 5”.

Sola una partita ufficiale era stata disputata da Carrera con la squadra jonica.