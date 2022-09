Angelica De Seta è Miss Calabria 2022 [FOTO]￼

L’avevamo lasciata qualche settimana fa prefinalista nazionale di Miss Italia con la fascia di “Miss Magna Graecia”, invece adesso si è aggiudicata il titolo regionale più ambito, quello di Miss Calabria 2022. “È un’emozione unica, ancora non riesco a realizzare. È un onore poter rappresentare la Calabria alle prefinali nazionali con questa fascia carica di responsabilità. Ma cercherò di farlo portando avanti i valori e le qualità che mi rispecchiano e che ritengo debba avere sempre una Miss, e cioè: l’umiltà, la generosità, l’umiltà d’animo, la voglia e la determinazione di andare sempre avanti”.

Angelica De Seta, prima Miss La Pecora Nera Beach e poi Miss Magna Graecia, ha 21 anni e viene da Paola, frequenta la facoltà di Scienze dell’educazione con il sogno nel cassetto di poter diventare presto un’educatrice.



“I bambini sono il motore del mondo, ci aiutano a scoprire anche le piccole cose che ci circondano” conclude Angelica che lavora anche per il Servizio civile come operatrice volontaria.

Durante l’evento sono state, inoltre, assegnate altre tre fasce: Miss Rocchetta Bellezza Calabria a Maria Antonietta Siniscalchi, Miss Magna Grecia passata da Angelica De Seta a Maria Grazia Costanzo e, direttamente dal Nazionale, Miss Social Calabria a Ludovica Dito.

Sono in tutto undici le prefinaliste nazionali che avranno l’arduo compito di rappresentare la Regione Calabria insieme ad altre numerosissime Miss provenienti da tutta Italia dal 16 al 19 Settembre nella Città di Fano, nelle Marche:

Angelica De Seta – Miss Calabria 2022 – 21 anni di Paola

Carolina Elisabetta Gaudio – Miss Miluna Calabria – 18 anni di Cosenza

Maria Sofia Cimarosa – Miss Kissimo Biancaluna Calabria – 22 anni di Roma ma originaria di Siderno

Vanessa Foti – Miss Cinema Calabria – 18 anni di Reggio Calabria

Marianna Carbone – Miss Sport Givova Calabria – 19 anni di Rende

Zari Mastruzzo – Miss Valle dell’Esaro – 22 anni di Rende ma originaria della Bulgaria

Noemi Casella – Miss Eleganza Calabria – 20 anni di Basilea ma originaria di Sibari

Martina Guida – Miss Sorriso Calabria – 19 anni di Reggio Calabria

Maria Grazia Costanzo – Miss Magna Graecia – 25 anni di Cosenza

Maria Antonietta Siniscalchi – Miss Rocchetta Bellezza Calabria – 19 anni di Cosenza

Ludovica Dito – Miss Social Calabria – 26 anni di Gioia Tauro

Ad ospitare l’atto finale di una super stagione sono state le gradinate di via Calabria a Cosenza con una scenografia innovativa ed elegante degna delle grandi occasioni. All’interno dell’evento si sono alternate Moda, Musica, Danza, Magia, con ospiti di caratura nazionale: Rachele Risaliti (Madrina), Silvia Mezzanotte (Special Guest), Jey Lillo (Mentalist Live Show), ma anche Cultura con la creazione del premio #lacalabriachevince conferito alla memoria di Emanuele Giacoia (Giornalista), Giacomo Triglia (Regista), Dott. Pino Pasqua (Primario all’Ospedale Annunziata di Cosenza), Franco De Maria (dell’Ass.ne Gianmarco De Maria), Ten-Teleuropa Network (Carmela Formoso).

“Sei lunghi anni fa la mia vita è cambiata. Questo concorso è stato un grandissimo trampolino di lancio perché mi ha aperto tantissime strade nel mondo della moda e dello spettacolo. Sono riuscita anche a realizzare uno dei miei più grandi sogni che era quello di creare un mio brand di gioielli”, commenta Rachele Risaliti Miss Italia 2016.

La bellezza dei valori unita a quella dello sport. In occasione della partita tra Cosenza e Bari, disputata ieri allo Stadio “San Vito-Gigi Marulla”, le Miss prefinaliste nazionali per la regione Calabria, hanno sfilato a bordo campo prima dell’inizio dell’evento sportivo tra applausi e grandi emozioni, per poi assistere al match dei Lupi sugli spalti.

“Grazie a tutti coloro i quali ci hanno supportato, e ci riferiamo alle tante Amministrazioni comunali ed ai numerosi partner, nel corso di questa lunga e intensa estate iniziata a giugno con Miss Egea e conclusasi con la Finalissima a Cosenza. Ringraziamo il Comune della Città dei Bruzi per il patrocinio, il consigliere Francesco Turco, ma soprattutto i partners che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento che speriamo sia stato apprezzato dal numerosissimo pubblico che ha partecipato in maniera coinvolgente. Grazie alla nostra squadra che ha lavorato giorno e notte con professionalità e sacrificio. Grazie agli organi di stampa che, con puntualità, ci hanno sempre supportati e pubblicati con costanza durante il tour. Grazie agli ospiti, a Rachele, a Silvia, a Jey Lillo, che hanno accolto il nostro invito innalzando il livello della manifestazione, e i tanti ospiti (premiati) e artisti che si sono esibiti. Il concetto di bellezza è cambiato di molto rispetto agli ultimi anni in cui ci si soffermava solo sull’aspetto fisico non dando la possibilità di farsi conoscere. Miss Italia Calabria è sempre stata attenta su questo concetto cercando di portare il suo contributo non solo con messaggi importanti come la valorizzazione dei territori o dei temi sociali che servono a sensibilizzare il pubblico, ma anche la diffusione della bellezza dei valori che siamo orgogliosi di aver trovato anche nelle nostre prefinaliste. Le nostre undici Miss sono tutte ragazze molto belle ma soprattutto piene di contenuti, a loro facciamo un grosso in bocca al lupo per le nazionali consigliando di crederci sempre e di non mettere mai in dubbio quella che è la loro personalità perché ognuna è speciale nella propria unicità. Siamo certi che rappresenteranno al meglio la nostra terra, sperando nel contempo, di aver lasciato un bel ricordo nei loro cuori” commentano gli agenti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della CarliFashionAgency, agenzia esclusivista del concorso, alla conferenza stampa di chiusura della stagione.

Miss Italia Finalissima Calabria andrà in onda oggi 11 settembre su Ten-Teleuropa Network (Canale 12) alle ore 15:00 ed alle ore 21:00.

Si è dunque conclusa ufficialmente anche la stagione di Miss Italia Calabria 2022, dove bellezza, sport, cultura, musica, moda e spettacolo si sono uniti creando un connubio perfetto e unico.