Angela Pata nominata coordinatrice provinciale di “Azzurra Donna”

“Azzurro Donna”, il movimento femminile di Forza Italia, si radica anche in provincia di Vibo Valentia, con la nomina di Angela Pata quale coordinatrice provinciale.



“Ringrazio di cuore – sostiene Pata – la coordinatrice regionale Maria Josè Caligiuri per la fiducia accordatami con questa scelta, con l’impegno di ripagare la sua stima con un rinnovato impegno.

È un onore per me ricevere questo incarico, considerati i miei valori e quell’idea a cui ho sempre creduto fermamente, ovvero un impegno ed un coinvolgimento spontaneo sempre più ampio delle donne nelle istituzioni e, più in generale, nella vita politica”.

“Ci metteremo subito al lavoro – aggiunge – per capire le esigenze delle madri e delle lavoratrici in questo periodo difficilissimo, affinchè ne vengano tutelati i diritti nelle sedi opportune, con la speranza di superare presto questa fase e poter tornare sui territori con iniziative a 360°.

Il mio impegno e quello di tutta la squadra è certamente quello di accogliere a braccia aperte quante vorranno aderire al nostro progetto nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, con l’obiettivo di cooperare e confrontarci innanzitutto con i nostri riferimenti politici in Parlamento ed in Consiglio regionale per portare avanti le nostre storiche battaglie di libertà”.