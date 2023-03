Angela Marcianò amareggiata per la possibile chiusura del Seminario “Pio XI”: “Sarebbe un segnale di ennesima sfiducia verso il nostro territorio”

“Ho appreso della discussione – rivela Angela Marcianò, consigliere comunale di Reggio Calabria – che riguarda la paventata chiusura del Seminario Arcivescovile Pio XI della nostra città, che comporterebbe lo spostamento di tutti i seminaristi presso la sede di Catanzaro.



La notizia ha suscitato in me particolare smarrimento e amarezza.

Si tratta di un’istituzione religiosa essenziale per la Chiesa cattolica reggina, che si dedica alla formazione spirituale, umana e apostolica dei futuri sacerdoti”.

“È un luogo – rimarca la presidente del ’Movimento impegno e Identità’ che rappresenta, anche fisicamente, la Fede per tantissimi reggini credenti, che in questi anni hanno visto e riconosciuto nelle comunità ecclesiali e nei giovani sacerdoti delle gocce vive di speranza per una società migliore, più umana e più consapevole.

Credo sia doveroso non porre fine all’ultratrentennale percorso di questa realtà virtuosa. Sarebbe un segnale negativo, di ennesima sfiducia verso il nostro territorio”.

“Mi auguro – confida la docente universitaria – che alla mia voce ne seguano tante altre e si formi un coro unanime e riconoscente verso chi vorrà ascoltarci.