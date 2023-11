Andare a vivere da soli: come scegliere la tua Prima Casa

Andare a vivere da soli è momento di crescita importante nella vita di ogni persona. Si tratta di un piccolo grande rito di passaggio, che coincide con l’inizio della propria vera indipendenza.

Una delle decisioni più significative coincide proprio con lo scegliere la propria casa. Se stai cercando la tua prima abitazione potresti infatti sentirti sommerso dai tanti aspetti daconsiderare, che potrebbero rendere il processo un po’ travolgente. Anche questo è il bello del momento, ma meglio farsi trovare preparati. Per questo abbiamo raccolto dei piccoli suggerimenti per aiutarti nella scelta.

Andare a vivere da soli, tra presente e futuro

Quando si decide di andare a vivere da soli, il primo passo è valutare le tue esigenze di vita presenti e future. Ciò significa pensare alle tue necessità di spazio, alle tue attività quotidiane, al tuo budget, ma anche a ciò che vorresti nella tua vita nei prossimi anni.

Ad esempio, se hai intenzione di avere figli, potresti avere bisogno di una stanza extra o di una scuola vicina, mentre se haiintenzione di cambiare città entro un paio d’anni potresti optare per un’abitazione meno impegnativa. Insomma, pensa a quello che fai adesso, ma non dimenticare di guardare oltre il presente!

Decidi sulla posizione

La posizione è una delle cose più importanti da considerare quando si sceglie una casa. Valuta la vicinanza al tuo posto dilavoro, all’università, ai trasporti pubblici, alla palestra e ai luoghi che frequenti abitualmente.

Inoltre, pensa all’area in cui si trova la casa, alla qualità della vitae alla sicurezza che essa può offrirti. La casa ideale per andare a vivere da solo è dopotutto quella che ti fa sentire a tuo agio anchesubito fuori dalle sue mura.

Affitto o acquisto? Prima di andare a vivere da solo pianifica il budget

Prima di trasferirti, assicurati di pianificare con cura il tuo budget, tra ingressi mensili, risparmi e altri fondi di cui disponi. Considera anche il tuo stile di vita e le uscite medie di ogni mese. Il discorso cambia anche in base alla decisione di acquistare o affittare.

Una volta che hai stabilito il tuo budget massimo, cerca case all’interno di quella fascia di prezzo. Non dimenticare di includere tutti i costi, come quelli associati alle bollette, alle utenze, e all’eventuale canone di affitto. Puoi aiutarti consultando tecnocasa case in affitto, perfarti un’idea dei prezzi medi e valutare al meglio le tue finanze.

Andare a vivere da solo è più facile se ti rivolgi a professionisti qualificati

Scegliere la tua prima casa senza l’aiuto di nessuno può essere stressante. Invece di affrontare questo momento da solo, cerca il supporto di professionisti del settore. Un agente immobiliare esperto può offrirti un grande aiuto, sia tecnico che emotivo, mostrandoti tante soluzioni adatte alle tue esigenze.

È inoltre fortemente consigliato effettuare un’ispezione completa della casa prima di sceglierla. Un ispettore qualificato potrebbe infatti scovare problemi nascosti nella struttura dell’edificio o difetti negli impianti. Non dimenticare che alcune di queste ispezioni non sono incluse nella vendita quindi, è importante pianificarle con il tuo agente immobiliare.