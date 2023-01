Ancora un incidente sulle strade calabresi: un ferito estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco

Una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Sellia Marina è intervenuta questa mattina sulla SS106 (uscita Simeri Mare) per un incidente stradale. Una la vettura coinvolta: una Nissan Qashqai che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo contro il guardrail. Un ferito è stato estratto dall’abitacolo ed affidato al personale sanitario del SEU118 per le cure del caso ed il successivo trasporto presso la struttura ospedaliera. Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.