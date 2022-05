Ancora un incidente mortale: una giovane coppia perde la vita

Ancora un tragico incidente sulle strade calabresi. L’impatto tra un’auto ed una moto sulla strada statale 107 “Silana Crotonese”, a Spezzano della Sila, ha provocato la morte di una giovane coppia originaria di San Giovanni in Fiore. I due ragazzi, per cause in corso di accertamento, hanno perso il controllo della loro moto andando a finire sull’asfalto. Stavano rientrando da una gita, ma il loro viaggio è stato senza ritorno. I sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il 118. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza dell’utenza stradale e per consentire il ripristino del normale flusso veicolare nel più breve tempo possibile.