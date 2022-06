Un operaio di 35 anni, che prestava servizio presso un’azienda in appalto esterno nella Centrale a biomasse del Mercure, a Laino Borgo, nel Cosentino, ha perso la vita in seguito ad un incidente sul lavoro.

La Procura della Repubblica di Castrovillari sta indagando per accertare le cause del tragico episodio verificatosi, sulla base dei primi accertamenti effettuati sul posto, mentre gli impianti per manutenere la struttura erano fermi