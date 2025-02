Ancora successi per gli eventi promossi dall’associazione “Fior di Loto”

Un vero successo di pubblico per la presentazione del libro “Albo d’oro degli Artisti” a cura di Sonia Demurtas e un trionfo di poesie e dipinti per il concorso “Arte San Valentino” sempre a cura dell’associazione “Fior di Loto”. Tra i protagonisti in scena alla mostra: Alfredo Campagna, Tonio Fortebraccio, Cristina Corso, Nadia Martorano, Rino Rosario Logiacco, Fortunato De Luca, Fortunato Marcianò, Lucia De Cicco. Presenti tutti i vincitori del concorso internazionale.



Non è stato semplice il lavoro della giuria, chiamata a decretare i vincitori, le opere erano tutte di altissimo livello. La presidente dell’associazione “Fior di Loto” insieme a tutta la giuria composta dalla professoressa di Storia dell’arte Carmen Corrado, dal professor Giuseppe Gattuso (tra i maggiori scultori del nostro tempo), dall’artista e pittrice Caterina Rizzo (medaglia del Capo dello Stato), dall’organizzatore di eventi d’arte Sator, dalla poetessa e giornalista Lucia De Cicco con la collaborazione della vicepresidente Cristina Corso hanno stabilito che gli artisti meritevoli di attenzione in questo importante concorso hanno saputo cogliere il senso dell’amore che era il protagonista del contest. Amore intenso come fonte di bene immenso e prezioso ed indispensabile per la vita e la crescita umana di ognuno di noi. Il Premio aveva in programma un solo vincitore per sezione, ma visto la qualità del materiale pervenuto, la giuria ha ritenuto essenziale mettere in classifica alcune importanti opere per la capacità stilistica ed il forte impatto emozionale. La commissione esaminatrice ha premiato per la sezione “Poesia” Silvana Costa con l’opera intitolata “Leggimi”. Premio Speciale della critica per la poesia “Amore Eterno” per Antonio Franzè, I° posto per la sezione “Scultura” all’artista Francesco Logoteta (Targa di Merito per la scultura Anime in elevazione); 2° posto sezione “Scultura” a Mauro Proci (Attestato di Merito con certificazione e nota critica dell’opera). Premio “Radici” a Giusy Ciagola; I° posto “Pittura” a Tina Nicolò con Targa di Merito. I° posto “Pittura Innovativa” aNadia Martorano con Targa di merito. Premio della Critica a Eleonora Laganà e Fulvia Rocca in ex equo.