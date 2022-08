Ancora incendi in Calabria: interessati uno stabilimento balneare ed il campo rom vicino all’ospedale di Lamezia Terme

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale e distaccamento Sellia Marina con supporto di un’autobotte sono intervenute alle ore 4.30 circa nel comune di Cropani Marina per un incendio di uno stabilimento balneare. Le fiamme hanno interessato parte della veranda, la zona bar ed il retrostante locale adibito a magazzino dispensa. Annerite le pareti a causa del fumo denso all’interno della struttura. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito evitando il propagarsi dell’incendio all’intero stabilimento con struttura in legno. Non si registrano danni a persone nè alla struttura portante del locale. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal funzionario del comando di Catanzaro, ingegner Antonio Ruffa. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti sono in corso circa l’origine dell’incendio: al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Inoltre, un vasto incendio si è sviluppato alle prime luci dell’alba di ieri nel campo nomadi di contrada Scordovillo, di Lamezia Terme.

Si tratta dell’ennesimo rogo in contrada Scordovillo che ha interessato cataste di rifiuti di vario genere (materiale plastico, gomme, carcasse di elettrodomestici, bottiglie di gpl etc.) provocando colonne di fumo intenso con enormi disagi per quanti abitano a ridosso del campo rom ed ai pazienti ricoverati nel presidio ospedaliero Giovanni Paolo II. L’incendio è stato domato grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Lamezia Terme.

Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Anche in questo caso non si registrano danni a persone.