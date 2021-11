Ancora colpi di pistola a Vibo: feriti due imprenditori

Un’accesa discussione degenerata in sparatoria ha sconvolto il tardo pomeriggio vibonese: due persone sono state raggiunte agli arti inferiori da colpi di pistola esplosi da un soggetto poi fuggito. Teatro del nuovo fatto cruento è stata la frazione Portosalvo, dove sono giunti i Carabinieri che hanno avviato le indagini per comprendere il movente dell’azione ed individuare il responsabile. Le vittime sono due imprenditori, originari di Pannaconi di Cessaniti ed entrambi di 42 anni, che si trovano ora all’ospedale di Tropea, dove sono monitorate ma non in pericolo di vita.