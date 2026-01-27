Anci Calabria, l’assessore Fedele guiderà la commissione Cultura

Si amplia la rappresentanza degli amministratori comunali di Taurianova in Anci Calabria, affidata all’assessore Maria Fedele la presidenza della commissione Cultura e Valorizzazione Beni Storici, Istruzione e Pari Opportunità.



La nomina, decisa dalla presidente regionale F.F. dell’associazione dei Comuni – che in queste ore ha varato il nuovo organigramma di 16 organismi tematici – porta a due il numero dei taurianovesi nel governo dell’organismo, di cui da tempo fa parte anche il consigliere comunale Nello Stranges che è componete del Direttivo, eletto 3 anni fa. La dott.ssa Fedele, che come Stranges è dirigente del partito di Forza Italia, nella giunta guidata dal sindaco Roy Biasi detiene sin dall’inizio del mandato nel 2020 un cospicuo pacchetto di deleghe – Cultura, Immigrazione, Rapporti con le Associazioni, Politiche Giovanili, Formazione e Politiche del Lavoro – dopo essere stata fondatrice e animatrice di diverse associazioni culturali cittadine, ed è stata, in questa che è la sua prima esperienza da amministratore, l’ideatrice del dossier per la candidatura di “Taurianova a Capitale Italiana del Libro 2024”, complesso di eventi durato un anno di cui poi stata anche Direttore artistico.

Curriculum già intenso per una giovane che non manca di cimentarsi personalmente nella produzione di opere che le sono valse dei premi anche fuori dai confini regionale, e che secondo il sindaco Biasi «esalta ulteriormente quel prodotto inedito che con il nostro lavoro abbiamo offerto in questi anni ai taurianovesi grazie alla continuità di un mandato che ha interrotto la scia delle interruzioni traumatiche delle consiliature, ovvero la formazione di una classe politica responsabile e capace di stare nelle istituzioni portando risultati tangibili che in alcuni casi la città non aveva mai conosciuto».

«Nell’esprimere le mie congratulazioni all’assessore Fedele per la nomina meritata – conclude il sindaco Biasi – sono certo che saprà concorrere da una postazione prestigiosa, assieme al nostro consigliere Stranges, a quell’opera di sprovincializzazione della politica taurianovese che abbiamo condotto in questi anni, facendo parlare all’Italia intera la città e i suoi amministratori finalmente per fatti positivi, diventando ora nel settore della Cultura punto di riferimento di tutti i Comuni calabresi».

L’assessore Fedele, tuttora impegnata nella promozione della biblioteca comunale riaperta in questo mandato dopo 7 anni di oblio, e per la quale il Comune sta puntando ad un modello di gestione internalizzato – che ha fatto diventare la struttura un luogo vivo animato da giovani e associazioni, ma anche una fucina di impegno culturale valida con i suoi numeri a trascinare tutto il Comprensorio della Piana di Gioia Tauro – ha ringraziato «il presidente per la fiducia accordatami e per aver riconosciuto il valore del percorso istituzionale e dell’impegno che porto avanti da anni nel campo della cultura».

L’assessore Fedele, che è anche responsabile del Dipartimento Cultura del coordinamento provinciale di Forza Italia, dopo aver ringraziato «il sindaco Biasi e i colleghi di Giunta e Consiglio Comunale per la fiducia e la collaborazione accordate in questi anni», si è rivolta anche ai componenti della Commissione che ora presiede e che verrà presentata ufficialmente nei prossimi giorni in occasione di una cerimonia di Anci Calabria.

«E’ un incarico – conclude Fedele – che assumo con senso di responsabilità e passione consapevole del ruolo strategico e primario che la cultura riveste per lo sviluppo dei territori , la coesione delle comunità e la valorizzazione delle identità locali. Lavorerò con spirito di servizio, ascolto e collaborazione, mettendo a disposizione esperienza, competenza ed energia per costruire insieme azioni a progetti concreti».