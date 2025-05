Anche “Serra al Centro” e “In movimento” aderiscono alla manifestazione “Sanità, Calabria alza la testa”

Una voce forte e chiara per chiedere il rispetto del diritto alla salute dei calabresi. È quella che si leverà con la manifestazione “Sanità, Calabria alza la testa” prevista per domani, a partire dalle ore 15.30, in piazza Prefettura a Catanzaro. All’evento – pensato per evidenziare le criticità e per pretendere interventi risolutivi – hanno aderito anche diversi movimenti. All’iniziativa prenderanno parte i rappresentanti di “Serra al Centro” Maria Rosaria Franzè, Nensy Rachiele, Cosimina Pisani e Giuseppe Zangari, e di “In movimento” Walter Lagrotteria.