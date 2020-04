Anche Salvini stronca Feltri: “Sui meridionali ha detto una cazzata”

Bocciatura senza appello anche da parte di Matteo Salvini al direttore di “Libero” Vittorio Feltri che, dopo una serie di vergognosi editoriali, ha definito “inferiori” i meridionali durante la trasmissione di Rete4 “Fuori dal coro”.



“A me – ha affermato il leader della Lega durante un’intervista a Radio Crc – è sembrata francamente una cazzata l’affermazione del direttore Feltri sulla inferiorità dei meridionali. Sono assolutamente in disaccordo – ha aggiunto – con le sue affermazioni perché se per un giornalista è scorretto in tempo di pace fare considerazione che dividono il Paese, è scorretto e ingiusto farlo in tempo di guerra”.