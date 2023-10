Anche l’associazione di Protezione civile “Falco” impegnata nella difficile ricerca di un’anziana scomparsa

L’associazione culturale onlus di Protezione civile “Falco”, con sede legale nel comune di Nardodipace, già beneficiaria di una pregiata convenzione con Calabria Verde per lo svolgimento del servizio di antincendio boschivo nei comuni di Nardodipace, Martone e Stilo, ha dato dimostrazione della sua alta formazione professionale in diverse attività, che hanno richiesto il suo quanto mai prezioso intervento.

Diversi sono stati gli interventi di antincendio, che hanno visto la squadra collaborare con altri enti nello spegnimento dei vari incendi causati anche dalla torrida stagione estiva, con abnegazione e totale sprezzo del pericolo, che in questi casi è sempre molto elevato.

L’associazione è stata anche protagonista nello svolgimento del servizio di ordine pubblico reso necessario nel periodo di pandemia sia nella mera attività di accertamento ed indagine qualitativa esercitata dalle strutture sanitarie in determinati centri strategici mediante la prova dei vari tamponi, sia nella complicata attività di somministrazione dei vaccini anti-covid, che ha visto spesso la formazione di masse di persone presso le varie hub vaccinali, nelle quali ha sempre serpeggiato un nervosismo dovuto spesso alle lunghe attese, con seri rischi per la pubblica incolumità.

Ultima in termini cronologici, è stata l’intensa attività di ricerca di una signora di origine jugoslava di 74 anni, residente a Caulonia, che dalla mattina del 18 ottobre si è allontanata da casa, senza farvi più ritorno.

Sotto la direzione del CNSAS Calabria, nell’ambito del Piano di Ricerca Persone Scomparse, attivato lo stesso giorno dalla Prefettura di Reggio Calabria, e col supporto di operatori e tecnici appartenenti alle Stazioni Alpine Aspromonte e Catanzaro, nonché di una Unità Cinofila di Ricerca in Superficie (UCRS) sempre del CNSAS Calabria, l’associazione “Falco” ha battuto le aree boschive e di macchia mediterranea che partono dall’abitazione della 74enne fino ai costoni che rasentano la fiumara Amusa. Impegnati nella ricerca, con esito purtroppo ancora negativo, sono stati anche i Carabinieri delle Stazioni di Caulonia, Placanica e Marina di Gioiosa nonché i Vigili del Fuoco di Reggio Calabria e Monasterace.

La professionalità rappresenta il biglietto da visita dell’associazione “Falco”, una realtà organizzata e preparata in termini di competenze e capacità operativa, con esperienza sul campo tale da valorizzare e coordinare la spontanea mobilitazione dei cittadini in occasione di grandi emergenze.

L’associazione si ispira ai principi di eguaglianza sostanziale, di solidarietà, e di libertà di associazione promulgati dalla Carta Costituzionale, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale che mira al più ampio coinvolgimento dei cittadini nelle attività che abbiano a che fare col bene comune e con la tutela del territorio e dell’incolumità di beni, persone e animali.

L’associazione “Falco” è legittimata ad intervenire in tutte le situazioni d’emergenza che includono: emergenze idrogeologiche come frane, smottamenti o terremoti; emergenze meteorologiche come alluvioni, nevicate, trombe d’aria o mareggiate; Emergenze che riguardano incendi boschivi o urbani, ed in tutte quelle situazioni che richiedono personale a salvaguardia dell’ordine pubblico, tipo concerti, feste patronali, manifestazioni, convegni.

