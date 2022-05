Anche l’Asd “San Bruno” al Torneo nazionale di calcio giovanile “50^ Anniversario Bronzi di Riace”

Ci sarà anche l’Asd “San Bruno”, guidata dal punto di vista tecnico da Michele Zaffino, al Torneo nazionale di calcio giovanile “50^ Anniversario Bronzi di Riace”, organizzato dal 17 al 19 giugno a Reggio Calabria presso il centro sportivo “Clivia Village” e rivolto alle Categorie under 13, under 12, under 11, under 10 e under 9.

La compagine serrese affronterà i pari età di Roma, Fiorentina, Milan, Ternana, Catanzaro, Segato, Usd “Panormus”, Asd “Nick” di Bari, Sporting Melicucco e Asd “San Nicola da Crissa”, ma le iscrizioni sono ancora aperte e altre squadre potranno unirsi alla competizione.

L’evento – ideato per offrire ai tanti giovani partecipanti l’opportunità di esibirsi in un’importante esperienza sportiva e socializzare, educarsi, crescere e fare del “sano calcio giovanile” – promuoverà la Calabria garantendo un eccellente risalto delle meraviglie paesaggistiche e culturali che verranno visitate e apprezzate dalle famiglie.

Il torneo, riservato alle società regolarmente tesserate con la Figc per la stagione sportiva 2021/22, si svolgerà con la formula all’italiana e prevede partite 9 vs 9, 7 vs 7, 5 vs 5, su campi di dimensioni regolamentari in erba sintetica, con gironi eliminatori di sola andata, quarti di finale, semifinale e finale.