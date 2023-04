Anche l’Asd San Bruno al secondo Mundialito “Torino Fc Academy – Città di Lamezia Terme”

Sarà una metà maggio impegnativa e appassionante per i giovani amanti del calcio che, nello stadio “Gianni Renda”, si sfideranno e daranno spettacolo nel secondo Mundialito “Torino Fc Academy – Città di Lamezia Terme”. L’evento è riservato alla categoria Under 13 – Pulcini 2012/13 e prevede la partecipazione di 16 squadre desiderose di crescere e dimostrare il proprio valore (Vittoria Fc, Davoli Fcd Academy, Us Catanzaro, Fc United Grottaglie, Polisportiva Lamezia, Accademia Granata Reggio Calabria, Sporting Lamezia, Asd Football Esperanza, Asd Academy Lamezia, Hammers Football Club, Asd Catanzaro Lido, Asd San Bruno, Asd Amato Calcio, Asd Don Bosco, Acd Lamezia Terme, Oratorio Sant’Eufemia). Si tratta di una nuova avventura per i ragazzi di mister Michele Zaffino che stanno affrontando nuovi step verso una maggiore maturazione tecnica. L’obiettivo precipuo del torneo è però quello della diffusione dei principi sportivi, del rispetto e della sana competizione.