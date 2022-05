Anche in Calabria le forze dell’ordine utilizzeranno la pistola ad impulsi elettrici

“La pistola ad impulsi elettrici, per come affermato dal sottosegretario Nicola Molteni, sarà utilizzata anche in Calabria da parte di operatori della sicurezza che hanno seguito – fa sapere l’avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario regionale della Lega – un iter formativo qualificante per il corretto utilizzo di tale strumento. Un rafforzamento, quindi, per la difesa e tutela dell’incolumità di chi lavora in modo incessante per la tutela e la vigilanza del territorio.

Un servizio – sostiene il responsabile leghista in Calabria – che consentirà maggiore incisività e tenderà a migliorare quel percorso rilevante e molto sentito per chi controlla il territorio per prevenire, anche, azioni criminali e illegalità che, spesso, vessano profondamente i cittadini, che si sentono non protetti e limitano quel senso di libertà che ognuno vorrebbe avere”.