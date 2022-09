Anche il sindaco di Bruzzano ha aderito a Forza Italia

“Non ci fermiamo. Il Progetto di Forza Italia in Calabria si sta ampliando e ramificando su tutto il territorio, perché è ambizioso, credibile, efficace. Sono dati molto significativi, specchio di ciò che è stato l’impegno profuso in questi anni nei Comuni, delle promesse assunte e mantenute, dei programmi iniziati e portati a termine. Il lavoro di squadra messo in campo con Roberto Occhiuto e Giuseppe Mangialavori sta dando i risultati.”

A dirlo è Francesco Cannizzaro, Responsabile nazionale per il Sud e Coordinatore provinciale di Reggio Calabria.

Dopo i 150 amministratori locali che hanno ufficialmente aderito a Forza Italia nelle settimane scorse, non si ferma l’ondata di ingressi nel Coordinamento provinciale di Reggio Calabria. Gli ultimi innesti in ordine di tempo arrivano dalla Locride, Bruzzano Zeffirio: si tratta del sindaco, Giuseppe Cuzzola, dell’assessore Domenico Toscano e dei consiglieri Giovanni Celona, Mauro Muscolo e Michele Sculli.

“Sono soddisfatto che ad aver aderito sia un altro Primo Cittadino, insieme ad altri esponenti della sua maggioranza. I sindaci ci vedono sempre più come punto di riferimento stabile e concreto, perché sanno di poter contare su di noi in maniera tangibile. L’obiettivo è sempre lo stesso: unirci in un unico grande progetto di sviluppo e rilancio di Reggio, della sua provincia e di tutta la Calabria. Insieme si può.”