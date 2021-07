Anche il bar Tassone di Serra San Bruno aderisce all’iniziativa nazionale Eof Slotmob

“L’azzardo è nemico del bene comune e consuma i poveri a scopo di lucro!”. È questa la denuncia forte che il movimento nato dal Papa denominato “Economy of Francesco” vuole fare. Per dar forza a questo messaggio ha invitato i gestori di locali di tutta Italia ad unirsi in una sorta di Slotmob collettivo. In programma sabato 10 luglio, anche un bar del centro di Serra San Bruno ha voluto aderire all’iniziativa. A sostenere il gestore, l’Amministrazione comunale di Serra San Bruno che ha concesso il patrocinio e molte realtà sociali: Economia di Comunione (Movimento dei focolari), la sezione locale del Lions Club, il gruppo Serra San Bruno 1 di Agesci, l’associazione degli operatori economici serresi Cartusia, la cooperativa C&C Solutions, l’associazione Risposta, la proloco di Serra San Bruno, l’associazione Spaziamenti, l’associazione italiana sclerosi multipla Aism, la sezione di Catanzaro della comunità Emmaus, l’associazione Ibc Insieme per il bene comune.

Il bar gestito dal signor Tassone, ha fatto la scelta, lungimirante e di forte valore etico, di non ospitare le slot machine con l’obiettivo di non promuovere l’azzardo legale conscio dei danni economici ma soprattutto sociali ed esistenziali del gioco patologico. “Senza le macchine “mangiasoldi” – ha spiegato Tassone – c’è più spazio per le persone e le relazioni sane”. Lo slotmob di sabato sarà un modo divertente per ringraziare il titolare per la sua scelta, che salva tante persone e famiglie, e incoraggiare altri locali e attività a diventare slot free.