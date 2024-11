Anche i piccoli calciatori della Medimo Oratori contro la violenza sulle donne

Tanti palloncini rossi, un solo messaggio: dire no, in maniera forte e determinata, alla violenza sulle donne. Anche i piccoli calciatori di Dinami hanno voluto unirsi al coro delle persone che vogliono un mondo migliore, in cui non ci sia spazio per la violenza. Così, prima della partita di stamattina degli esordienti e pulcini tra Medimo Oratori e Vazzano, sono stati fatti volare verso il cielo i palloncini con la speranza che mai più si possa parlare di patriarcato e mancanza di libertà. Sul campo, i giocatori allenati da mister Nino Di Bella si sono impegnati a fondo non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per portare avanti i più sani valori sportivi. Una bella iniziativa, dunque, che ha mirato a sensibilizzare a partire dalle nuove generazioni.