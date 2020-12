Anche Cyprus Casino chiude le sale per Coronavirus

Una filiale di Melco Resorts & Entertainment, Cyprus Casinos (C2), ha dichiarato che sospenderà temporaneamente le sue operazioni a causa del crescente numero di casi di COVID-19. Il seguente annuncio è stato pubblicato sul sito web della società: “Con la massima priorità della salvaguardia della salute degli utenti e con senso di responsabilità, i Cyprus Casino sospendono temporaneamente le loro operazioni secondo la direttiva del governo”. La sospensione delle operazioni dovrebbe durare fino al 31 dicembre.

Si tratta dell’ultimo di una lingua serie di chiusure che hanno riguardato tutta Europa negli ultimi mesi a causa della seconda ondata di Coronavirus. Una testimonianza che, come confermato dai gestori di CasinoJinn (raggiungibile all’indirizzo https://casinojinn.com/it/casino-online/) sito dedicato ai migliori casinò online in Italia, ha avuto l’effetto di far salire il ricorso degli italiani al gioco su Internet.

Cyprus Casinos gestisce quattro sedi: C2 Limassol, C2 Nicosia, C2 Ayia Napa e C2 Paphos. L’azienda sta anche costruendo una grande sede della City of Dreams Mediterranean che si dice sia costata 550 milioni di euro.

Questa non è la prima sospensione delle operazioni per i casinò. C2 Limassol e C2 Paphos sono stati temporaneamente chiusi il 12 novembre scorso con l’aumento del numero di casi di COVID-19, e ora a esso si uniranno gli altri due casinò. In precedenza, Cyprus Casinos ha dovuto chiudere i battenti per tre mesi dal 17 marzo al 13 giugno.

La scorsa settimana, l’11 dicembre, la Repubblica di Cipro ha posto restrizioni su chiese, luoghi di ospitalità e centri commerciali, e come in Italia è previsto un coprifuoco, dalle 21 alle 5 quando si esce di casa per viaggi non essenziali. I blocchi dovrebbero durare fino al 23 dicembre, quando la situazione sarà riesaminata.

Non v’è dubbio che la pandemia abbia danneggiato in modo pesante tutti i locali di intrattenimento in Europa, e i casinò terrestri non sono da mano. Ne ha approfittato al momento il gioco online, così come Amazon ha beneficiato delle restrizioni imposte dalla crisi epidemica al commercio locale. Bisognerà probabilmente aspettare la fine delle campagne di vaccinazione del prossimo anno per capire se la situazione cambierà.