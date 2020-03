Anche a Vallelonga sparisce il gruppo dell’Udc

“Abbiamo deciso di dimetterci in massa dallo scudocrociato. Le parole del segretario nazionale fanno presagire in che condizione viviamo all interno del partito. Un partito senza azioni meritocratiche, che getta nello sconforto l’elettore che lo ha preferito. Seguiremo Marco Martino qualunque sia la scelta, nostro leader indiscusso che, nei suoi tre anni di amministratore, ha saputo dare prova delle sue capacità”.



L’ormai ex coordinatore dell’Udc di Vallelonga Antonio Luca si unisce alla scia degli amministratori dell’Angitolano e lascia, insieme agli esponenti locali, lo scudocrociato.