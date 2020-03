Anche a Mongiana si sta attivando il servizio a domicilio per spesa alimentare e acquisto farmaci. Il gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile di Mongiana si mette a disposizione dei residenti di Mongiana, i quali trovano difficoltà nell’approvvigionamento di alimentari e farmaci.

Il servizio è quindi rivolto principalmente ad anziani, persone immunodepresse o con difficoltà di deambulazione, e che non hanno la possibilità di ricevere assistenza da parenti o conoscenti. Telefonando al numero messo a disposizione dai Volontari dalle 10 alle 12:30 gli operatori presenti in Sala operativa daranno tutte le informazioni sulle modalità del servizio di assistenza. I cittadini potranno richiedere al Centro Operativo Comunale di Mongiana il ritiro di generi alimentari e di prima necessità, nonché farmaci da banco dall’interno del territorio comunale e la consegna presso il proprio domicilio. “L’Amministrazione comunale – è scritto in una nota – ringrazia fortemente il sempre presente Gruppo Comunale di Protezione Civile di Mongiana, apprezzando enormemente la disponibilità illimitata che i volontari mettono a servizio della comunità mongianese quando si presentano eventi di criticità”. Intanto sono state emesse da parte del sindaco di Mongiana quattro ordinanze di misura di quarantena nei confronti di altrettanti cittadini che sono rientrati dal Nord d’Italia. “L’invito spesso ripetuto in questi giorni – si legge nel comunicato – è sempre quello di limitare al minimo le uscite fuori casa e seguire le disposizioni costantemente ed ampiamente diffuse dagli organi di informazione. Rispettare le regole significa rispettare il prossimo, rispettare la propria terra. Ridurre il contatto sociale equivale a ridurre il rischio contagio. Tutti insieme ce la faremo ad uscire da questo brutto momento”.