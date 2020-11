Anas: “In corso lavori di manutenzione straordinaria nel Vibonese”

Anas (Gruppo FS Italiane) ha in corso i lavori di manutenzione straordinaria, primo stralcio, per la messa in sicurezza del piano viabile della strada 572 (ex strada statale 110) in provincia di Vibo Valentia.

In particolare, i lavori hanno già interessato il tratto compreso tra il km 0,000 e il km 15,000, tra i territori comunali di Pizzo, Francavilla Angitola, Maierato e Monterosso Calabro, fino all’intersezione con i comuni di Capistrano e San Nicola da Crissa, e hanno riguardato, il risanamento profondo della sovrastruttura stradale comprendente il rifacimento della fondazione e dell’intero pacchetto (strati binder e usura drenante).

Ilavori rientrano nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione programmata sui tratti stradali tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, del valore complessivo di 5 milioni di euro e permetteranno di innalzare notevolmente i livelli di percorribilità dell’infrastruttura stradale

Gli interventi, da parte delle squadre Anas, hanno già interessato i tratti nella provincia di Vibo Valentia e precisamente la statale 182 nel comune di San Gregorio d’Ippona, e attualmente, le attività sono in corso lungo la 713 Trasversale delle Serre e stanno interessando i comuni di Serra San Bruno, Spadola e Simbario.

Lavori già terminati lungo la SS182 tra il Km 40,200 e il Km 48,350 tra cimitero Sorianello e località Croceferrata

Le attività continueranno nella prossima settimana sempre sulla 182 tra il Km 34,000 e il Km 40,200 e presso il centro abitato di Sorianello e di Soriano.