Anas, il commissario De Caria nomina il responsabile provinciale per le Odv e il responsabile per la città di Vibo Valentia

Nell’ottica di dare all’ente un assetto organizzativo in provincia di Vibo Valentia, il commissario provinciale Anas Francesco De Caria, in accordo con il presidente Anas Calabria Gianfranco Sorbara e la Presidenza nazionale dell’Ets, ha provveduto a nominare il responsabile per la città di Vibo Valentia ed il responsabile provinciale per le Odv.

La scelta è ricaduta su Mario Filippo Annunziata – responsabile per le Odv – e Antonio Ceravolo – responsabile per la Città di Vibo Valentia. Entrambi i ragazzi hanno riscontrato grande fiducia considerando l’attività pluriennale nel campo dell’associazionismo.

Grande soddisfazione espressa dal commissario provinciale De Caria, che ha ricordato le iniziative intraprese.

Anas è un’associazione nazionale senza scopo di lucro iscritta al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Costituita sin dal 2007 in Italia e dal 2012 in Calabria, è una rete associativa costituita da associazioni di promozione sociale, culturali, ricreative, comitati, cooperative sociali, imprese sociali, enti di mutuo soccorso e sportive oltre che da organizzazioni di volontariato.

L’ente ha rapporti con tutte le forze politiche, religiose e sociali, senza alcuna discriminazione ed è presente sul territorio nazionale con oltre 1000 articolazioni territoriali costituite da presidenze regionali, provinciali, zonali e delegazioni territoriali.

Il movimento Anas oggi è in forte crescita sia in provincia di Vibo Valentia che in tutta la Calabria; la nomina di Mario Filippo Annunziata e Antonio Ceravolo rappresenta un ulteriore tassello per il radicamento sul territorio. Già nella prossima settimana è prevista una riunione per organizzare al meglio il lavoro.