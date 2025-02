Ana-Ugl Calabria incontra il senatore Rapani: tassa unica e riconoscimento del lavoro usurante per gli ambulanti italiani

Ana-Ugl Calabria, guidata dal segretario regionale Domenico Fimiano, ha incontrato il senatore Ernesto Rapani, primo firmatario del disegno di legge sulla tassa unica per gli ambulanti, una misura che mira a semplificare il sistema fiscale con il principio “pagare meno, pagare tutti”. L’esigenza di queste proposte nasce in quanto l’intero comparto attraversa una crisi dovuta a molti fattori (covid, grande distribuzione, vendite on line), basti pensare che negli ultimi 5 anni hanno chiuso in Italia 35.000 aziende, la sola Calabria conta quasi 10.000 imprese attive. L’iter legislativo è già avviato e c’è fiducia che possa essere approvato entro la fine della legislatura.

Durante l’incontro è stato affrontato un altro tema di grande rilevanza per la categoria: il riconoscimento del lavoro ambulante come lavoro usurante (lo è nei fatti, aprire e chiudere un negozio tutti i giorni all’aperto ed esposti alle intemperie di ogni sorta). Ciò consentirebbe ai lavoratori del settore di accedere alla pensione anticipata con un trattamento più favorevole. Il senatore Rapani ha accolto con interesse la proposta, impegnandosi a portarla avanti nelle sedi istituzionali competenti. Se queste misure dovessero essere approvate, rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione per il comparto.

Questo confronto si inserisce in un percorso di interlocuzione avviato da Ana-Ugl Calabria con le istituzioni. Recentemente, una delegazione dell’associazione ha anche partecipato ad un incontro presso il Consiglio regionale con l’onorevole Giuseppe Mattiani, per discutere della tutela di mercati e fiere, della valorizzazione delle aree mercatali e del progetto del mercato dei borghi.

Nel frattempo, Rapani ha presentato ufficialmente, insieme al collega Guido Quintino Liris, la proposta di legge per l’introduzione della “tassa fissa” per il settore ambulante, con l’obiettivo di semplificare il sistema fiscale, ridurre la burocrazia e abbassare i costi per gli operatori del settore.

La misura prevede che la tassa fissa sia calcolata in base al numero di concessioni possedute e alla grandezza del comune in cui operano gli ambulanti. Tra i principali punti della proposta figurano:

• L’integrazione del Canone Unico per l’occupazione del suolo pubblico in mercati, fiere e posteggi isolati;

• Una riduzione del 20% per i primi cinque anni per gli operatori del Mezzogiorno, le aree più colpite dalle chiusure e dalle restrizioni;

• L’esenzione dall’obbligo del Registratore Telematico e Ciao Lotteria degli Scontrini, riducendo ulteriormente il carico burocratico e i costi per gli ambulanti.

Rapani ha sottolineato come la proposta punti a rilanciare il commercio ambulante e a stimolare la ripresa delle filiere produttive correlate, come il tessile, il calzaturiero, l’agroalimentare e i prodotti per la casa e l’igiene, settori che hanno subito una significativa contrazione negli ultimi anni, in parte dovuta alla crisi del commercio ambulante.

Alla conferenza stampa di presentazione della proposta, trasmessa in streaming dalla Sala Caduti di Nassiriya al Senato, hanno partecipato anche il segretario nazionale e il vicepresidente dell’Associazione Nazionale Ambulanti (ANA-UGL), Marrigo Rosato e Vittorio Pasqua, insieme a una delegazione di dirigenti provenienti da tutte province calabresi.

Il segretario Domenico Fimiano ha ribadito l’impegno di Ana-Ugl Calabria a lavorare concretamente per ottenere risultati tangibili per gli ambulanti: “Siamo sempre in prima linea per difendere e migliorare le condizioni del nostro comparto, nessuno prima di Ana-Ugl lo ha fatto tutto ciò, caparbiamente difendiamo il nostro lavoro e non molliamo. Siamo convinti che, con determinazione e impegno, riusciremo a portare a casa risultati importanti”.