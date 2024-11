Ambulanze nei territori disagiati, l’Ats di Serra chiede all’Asp il mantenimento del servizio

Garantire anche in futuro l’attività delle postazioni “Victor” in quei territori soggetti a particolari criticità dal punto di vista dell’assistenza sanitaria. È questa la posizione assunta dall’Assemblea dei sindaci dell’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno che, nella seduta di ieri, appoggiando la proposta del sindaco di Pizzoni Vincenzo Caruso, ha condiviso lo spirito di quei sindaci desiderosi di assicurare il servizio delle ambulanze e di affiancamento alle postazioni di emergenza territoriali e si è determinata di sottoporre all’attenzione dell’Asp queste esigenze.

Le postazioni “Victor” erano state istituite con DCA n. 141/23 nei comuni di Nicotera, Pizzo, Vibo Marina, Filadelfia e Mongiana rivelandosi fondamentali per le comunità, considerando anche le condizioni infrastrutturali provinciali e la molteplicità di trasferimenti verso altre strutture sanitarie. Un’interruzione del servizio alla fine di questo anno comporterebbe di dover fare nuovamente i conti con gravi disagi sguarnendo il territorio e alimentando le insicurezze della popolazione. Contestualmente, è stata sposata la richiesta del sindaco di Dinami, Nino Di Bella, che in precedenza aveva richiesto “l’istituzione in loco di una postazione del 118 al fine di dare risposte necessarie per il servizio di primo soccorso”, che potrebbe “inserirsi in una importante rete di servizi al cittadino perché, come è stato ampiamente dimostrato, la tempestività del primo soccorso serve a salvare una vita”.

Peraltro, l’Amministrazione si era già detta disposta a “collaborare concedendo, in forma totalmente gratuita, la struttura occorrente, esistente in zona baricentrica, per la sede della postazione del 118 essendo perfettamente idonea allo scopo sotto ogni aspetto tecnico e igienico”.