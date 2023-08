Ambito di Serra San Bruno, pubblicato l’avviso per la realizzazione di 2 centri di facilitazione digitale

L’Ambito territoriale di Serra San Bruno ha pubblicato nei giorni scorsi l’avviso pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di 2 punti di facilitazione digitale (Misura 1.7.2. Pnnr) da ubicarsi nei comuni ricadenti nello stesso Ats. Ogni centro/punto di facilitazione digitale disporrà per l’attivazione dei servizi di una dotazione finanziaria pari a 44.116,81 euro, finanziabile per un importo pari al 100% della spesa ammissibile.

Le risorse relative all’importo per singolo centro di facilitazione dovranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2025 (salvo eventuali proroghe) e dovranno essere spese per almeno l’85% per servizi di formazione in presenza oppure online, inclusi i servizi di assistenza personalizzata propri della facilitazione digitale; fino al 6% per l’acquisizione di attrezzature e/o dotazioni tecnologiche; fino al 9% per attività di comunicazione/organizzazione di eventi formativi.

Gli Enti realizzatori da selezionare da parte dell’Ambito territoriale sono riconducibili agli Enti del Terzo Settore già iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore esclusivamente nelle Sezioni “A” Organizzazioni di Volontariato e “B” Associazioni di Promozione Sociale.

I centri di facilitazione digitale sono luoghi fisici aperti al pubblico presso i quali i cittadini potranno fruire di diverse attività, basate sul quadro europeo DigComp:

a) formazione/assistenza personalizzata individuale , erogata generalmente su prenotazione o a sportello, per accompagnare i cittadini target nell’utilizzo di Internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati, partendo dalle esigenze specifiche e dalle competenze di partenza;

b) formazione online, anche in modalità di autoapprendimento e asincrona, attraverso l’accesso in autonomia ai materiali già disponibili nel catalogo delle risorse formative sul sito web di Repubblica Digitale o realizzati ad hoc e condivisi nel citato catalogo, usufruendo di un percorso personalizzato;

c) formazione in gruppi (in presenza e con canali online) attraverso micro-corsi utili a supportare i cittadini in applicazioni/esercitazioni, risoluzione di problemi pratici ed eventuali approfondimenti con il fine di massimizzare la formazione sincrona. In questo caso il facilitatore può strutturare le attività in modo mirato, stimolando proattivamente il coinvolgimento dei cittadini anche sulla base dei test di autovalutazione e delle risorse formative disponibili sul sito web di Repubblica Digitale.

I punti di facilitazione digitale si avvalgono di operatori con il ruolo di “Facilitatore digitale”. Si tratta di una figura funzionale ad individuare le esigenze dei singoli cittadini nell’utilizzo dei servizi digitali e di Internet in generale per fornire loro supporto e orientamento.

Le domande di finanziamento per la partecipazione all’avviso dovranno essere inoltrate a mezzo PEC all’indirizzo info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it entro e non oltre la data del 20 settembre 2023.